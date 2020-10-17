Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada
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Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada

17.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:05

Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı.

Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Kız çocukları çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi. Üç kız çocuğunun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaflar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan kız çocuğuna müdahale ederek diğer 2 kız çocuğunun sağlık kontrolünü sağladı. Hafif yaralanan kız çocuğunun annesi bir an olsun evladının yanından ayrılmazken 3 kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada
Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada
Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada
Sultanbeyli'de otomobil çarpan üç kız çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN

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