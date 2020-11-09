Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını
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Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

09.11.2020 05:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 05:50
Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

Ozan URAL İstanbul /DHA SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Ozan URAL İstanbul/DHA SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.  Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, başka binalara sirayet etmeden itfaiyeye haber verince yanan çatı kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 04.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Devriye görevini gerçekleştiren Gece Kartallarının fark etmesiyle itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatıdaki alevler, ekiplerin yaklaşık Yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Binada 5. katın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

 


Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını
Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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