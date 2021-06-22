SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
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SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de gözleri görmeyen Pekinez cinsi Misket isimli köpeğin, kapı önündeki ayakkabıları kirletmesi üzerine komşular arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

SULTANBEYLİ'de gözleri görmeyen Pekinez cinsi Misket isimli köpeğin, kapı önündeki ayakkabıları kirletmesi üzerine komşular arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada, köpeğin sahibinin elmacık kemiği kırıldı. Polis kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Sopalı kavga önce gün Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Muhammet Kılıç, üst katta oturan Nihat Özdemir'in görme engelli Pekinez cinsi köpeği 'Misket??in, kapısının önündeki ayakkabıları kirletmesine sinirlendi. İkili arasında başlayan tartışma, sokağa taştı. Bu sırada Kılıç'ın yakınları motosikletler ile binanın önüne geldi. Özdemir ve Kılıç'ın yakınlarının da karıştığı tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Köpeğin sahibi Özdemir'in bir dişi ve elmacık kemiği kırıldı.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Sokaktaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Polis kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

EVİNDE FENALAŞTI

Tedavisinin ardından dinlendiği evinde bu sabah fenalaştığı öğrenilen Nihat Özdemir'in yeğeni Fertkan Özdemir, 'Misket'i, beş yıl önce sokakta bulduk. Çocuklar saldırıyordu, sahiplendik, kimlik çıkardık. Komşu, böyle bir kavga çıkardı. Şu anda amcam hastanede. Kedinin tek gözü görmüyor. Diğer gözünü de kedi parçaladı. Gözü görmediği için Misket merdivenden düştü. Arka bacaklarında da sorun var" dedi.

'MADDİ GÜCÜMÜZ OLMADIĞI İÇİN BELEDİYEYİ ARADIK"

Özdemir, 'Komşumuz ilk başta amcama, 'Belediyeyi arayacağım gelsin, alsın' demiş. Veterinere götürüp baktıracak, maddi gücümüz olmadığı için belediyeyi aradık. Ama almadılar sahiplendiğimiz için. Amcam adama, 'Biz aldıramadık, ara. Aldırabiliyorsan aldır' demiş. Adam kendi kendine canı istedi kavga çıkardı" şeklinde konuştu.

SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANBEYLİ'DE KOMŞULARIN KÖPEK TARTIŞMASI, SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Haberler
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