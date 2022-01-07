Sultanbeyli'de kağıt helva deposu 2 saat arayla 2 kere yandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de akşam saatlerinde yangın çıkan kağıt helva deposu 2 saat sonra tekrardan alev alev yandı. Akşam saatlerinde çıkan yangının söndürülmesinin üstünden saatler geçtikten sonra tekrardan yangın çıktı. Depoda çıkan yangını söndürmek için çevre ilçelerden destek itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkan yangın tekrardan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 22: 00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan Aytop Sanayi sitesinde meydana geldi. 2 saat önce yangın çıkan 2 katlı kağıt helva deposundaki yangının söndürülmesinden saatler sonra tekrardan yangın çıktı. Çıkan yangının büyümesi üzerine Sultanbeyli itfaiye ekiplerine destek amaçlı çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.