Son dakika haberleri: Sultan Sazlığı'nda yangın

KAYSERİ (İHA) - - Sultan Sazlığı'nda yangın

KAYSERİ - Kayseri'de kesin korunacak hassas olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.