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Son dakika haberleri: Sultan Sazlığı'nda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Sultan Sazlığı'nda yangın Kayseri'de kesin korunacak hassas olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı.

KAYSERİ (İHA) - - Sultan Sazlığı'nda yangın

KAYSERİ - Kayseri'de kesin korunacak hassas olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri: Sultan Sazlığı'nda yangın

Son dakika haberleri: Sultan Sazlığı'nda yangın

Son dakika haberleri: Sultan Sazlığı'nda yangın

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İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Son Dakika Haberleri

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