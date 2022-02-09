Sultan Mesud öldü mü?

Bozdağ filmin yapımcılığunda her çarşamba akşamı ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Sultan Mesud son sahnede bıçaklanmıştı. Daha sonra ekrana gelen bölümde ise Sultan Mesud'un olmaması dikkat çekti. Diziden ayrılığı konuşulan Sultan Mesud'a hayat veren oyuncu Şener Savaş, "Senaryo gereği karakterin dizide olmadığını düşünüyorum" dedi.

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