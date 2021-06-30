Sultan filmi oyuncuları Yabancı sinema "Sultan" konusu nedir?
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Sultan filmi oyuncuları Yabancı sinema "Sultan" konusu nedir?

Sultan filmi oyuncuları Yabancı sinema 'Sultan' konusu nedir?
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TRT ekranlarında bu akşam yayınlanacak yabancı sinema Sultan filmi oyuncuları Yabancı sinema "Sultan" konusu nedir? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Sultan, Ali Abbas Zafar'ın yönettiği 2016 Hintçe Hint spor drama filmidir. Bu akşam yayınlanacak Sultan filmi oyuncuları Yabancı sinema "Sultan" konusu nedir

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sultan Ali Khan, Haryana'da küçük bir kasabada yalnız bir hayat yaşayan orta yaşlı bir Jat pehlwani güreşçisi ve eski güreş şampiyonudur. Bay Patel tarafından desteklenen özel bir karma dövüş sanatları liginin kurucusu olan Aakash Oberoi, babası tarafından popülerliğini kurtarmak için Sultan'ı işe alması için teşvik edilir. Haryana'ya gittikten sonra, açıkça reddeden ve güreşten tamamen emekli olduğunu söyleyen Sultan'a teklifte bulunur.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Salman Khan,

Anushka Sharma,

Randeep Hooda,

Amit Sadh,

Murari Lal Pareek

Marko Zaror

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