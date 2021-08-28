Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde "Masterclass" konseri düzenlendi
Edirne'de "Orkestra Şefliği Masterclass" programına katılan müzisyenler, eğitimlerinin ardından düzenlenen konserde orkestra şefliği yaptı.
Edirne'de "Orkestra Şefliği Masterclass" programına katılan müzisyenler, eğitimlerinin ardından düzenlenen konserde orkestra şefliği yaptı.
Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen eğitimler sona erdi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitimlere katılan 20 müzisyen, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlenen konserde, Şallıel koordinesinde Balkan Senfoni Orkestrası'nı yönetti.
Konserde klasik müzik eserleri icra edildi.
Konseri dinleyen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, müzisyenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci