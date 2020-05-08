Süloğlu'nda berberlere tek kullanımlık malzemeler dağıtıldı

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, berberlere mesleklerinde kullanacakları tek kullanımlık malzemeler oluşan set verdi.

Bu zor günlerde ilçedeki berberlerin yanında olduklarını belirten Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı açıklamada, "yaklaşık 2 aydır kapalı olan Berberlerimizin zor günler geçirdiklerini biliyoruz. Daha önce söylediğim gibi İlçemiz ufak ama içerisinde yaşayan insanların yürekleri, sevgileri ve beraberlik duyguları o kadar kuvvetli ki bu zorlukları da hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Süloğlu Belediyesi olarak ilçemizde bulunan berberlerimize 10 parçadan oluşan ve meslekleri gereği kullandıkları malzemeleri bugün teslim ettik. Bu 10 parça malzeme içerisinde tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık tıraş örtüsü, şampuan seti, kolonya, jilet seti, traş sabunu, tek kullanımlık boyun bandı, maske, bone ve eldiven ile birlikte müşterilerinin de kullanacağı el dezenfektanı verdik. Tabi açılmadan önce tamamen dezenfekte ettik.yine her gün akşam üzeri ekiplerimiz berberlerimizi dezenfekte edecekler.. Amacımız halkımızın ve berberlerimizin tedbirler kapsamında sağlığını korumak. Geçirdikleri zor günlerde bir nebze de olsa böyle katkı sunmak istedik. İnşallah bu virüs salgınından el birliği ile kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz biraz daha sabırla ihtiyaç olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve acil bir durumda bizlerden yardım talep etmeleridir. Tedbirlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler