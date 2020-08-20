Sully filmi konusu nedir? Sully oyuncuları ve Sully özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sully filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sully konusu, özeti ve Sully oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sully filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sully filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sully filmini izleyecek olanların merak ettiği Sully konusu nedir, Sully oyuncuları kimler ve Sully özeti gibi konuları inceliyoruz.

SULLY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sully, 15 Ocak 2009'da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger'i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştır. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.Filmin başrolünde efsane oyuncu Tom Hanks yer alırken filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood üstleniyor. Ayrıca filmin hikâyesi Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı.

SULLY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Tom Hanks, Laura Linney, Anna Gunn, Aaron Eckhart, Sam Huntington

Tür: Biyografi, Drama

Yapım Yılı: 2016 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Eylül 2016 Cuma

Senaryo: Todd Komarnicki, Chesley Sullenberger

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce