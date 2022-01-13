Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı

Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı
AA / Gökmen Yüce - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesince tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı boyunca tüm ekipler çalışma yürüterek, hava şartlarının olumsuzluklarını bertaraf etmeyi başardı.

Erken saatlerden itibaren ana arterler ve trafiğin yoğun olduğu caddeler ile kırsal mahallelerde buzlanmanın önüne geçebilmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların yardım çağrılarına da hızla müdahale eden ekipler, birçok aracı mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren okullar ve kamu kurumlarının girişleri ve bahçelerinde tuzlama yaparak buzlanmadan kaynaklanabilecek olası düşme ve yaralanmaların önüne geçti.

Ekipler, sokak hayvanlarının kar yağışından etkilenmemeleri için çalışma başlattı. Süleymanpaşa sokaklarını insanlarla paylaşan kedi ve köpekler için belirli noktalarda yapılan rutin mama dağıtımı faaliyetine ek olarak kar yağışının ardından birçok farklı noktaya da mama dağıtımı yapıldı.

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

 Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

 İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

AA / Gökmen Yüce - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title