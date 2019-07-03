Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nden Karacakılavuz'a "acil müdahale"

Sağlık Bakanlığı tarafından Karacakılavuz Mahallesi'ne görevlendirilen ambulansın ve koşulların iyileştirilmesi yönünde görüşmeler gerçekleştiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrasında konuyu meclise taşıdı.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde görüşülen gündem maddesinde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karacakılavuz Mahallesi 9325 nolu parselde bulunan "Eski Belediye Binası"nın zemin katında yer alan ayrı girişi, 2 wc ve 3 dinlenme salonunun bulunduğu kısmın Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine uygun hale getirilerek ve binanın kalanından izole bir şekilde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne amacı dışında kullanılmamak şartıyla, tahsis yönetmeliğine göre her türlü mali yükümlülükler ile küçük onarım ve bakım giderlerine ilişkin harcamalar tahsis edilen idareye ait olmak kaydıyla verilmesi konusunda meclis oy birliği ile olumlu yönde karar aldı.

Yapılan açıklamada 02.03.2024 tarihine kadar alanın bedelsiz olarak ambulans hizmet alanı olacağı ve en kısa zamanda yapılacak tadilatın ardından hizmet vereceği müjdelendi.

Kaynak: Bültenler