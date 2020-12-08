SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler
08.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:30
Ateşe verilen binalardan detaylar Yanan binanın içinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Şarezur kasabasındaki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.
Ateşe verilen binalardan detaylar
Yanan binanın içinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Şarezur kasabasındaki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed