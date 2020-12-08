SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler

08.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:30

Ateşe verilen binalardan detaylar Yanan binanın içinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Şarezur kasabasındaki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.

Ateşe verilen binalardan detaylar

Yanan binanın içinden detaylar SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Şarezur kasabasındaki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

İlgili Haberler

Son Dakika | Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolar sırasında 1 çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Son dakika: Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Son dakika haberleri! SÜLEYMANİYE - Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Son dakika haberleri! SÜLEYMANİYE - Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Serdar Aziz Sinan Gümüş Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösteriler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:31:23. #1.14#
title