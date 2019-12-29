: Süleymaniye Camisi'nde hatalı restorasyon iddiası

29.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:15

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Süleymaniye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında hata olmadığını belirterek, "Durum bizim restorasyon çalışmamızdan önce de böyleydi sonra da aynı şekilde kaldı." dedi.

Restorasyon çalışmalarında yanlışlık yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu dile getiren Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık olmadığını söyledi.

Sarı, bazı basın organlarında, tablaların onarım sırasında yerlerinin karıştırıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Sağ üst tablada Sad Suresinin 50. ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresinin 49. ayeti yer alıyor, fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50. ayetin solda 49. ayetin ise sağda olması gerekiyor. Bu durum bizim restorasyon çalışmamızdan önce de böyleydi sonra da aynı şekilde kaldı, Süleymaniye Camii restorasyonunda hata yok." diye konuştu.

2007, 2013 yıllarındaki restorasyonlarda kapılara müdahale etmediklerini, sadece temizlik ve vernikleme işlemi yapıldığını kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"Sağda yer alması gereken ayetin solda, solda yer alması gereken ayetin sağda olduğunu biliyoruz. Kesinlikle bir restorasyon hatası yok. Kapılar mevcut, eski halinden temizlenmiş haliyle durmaktadır. Kapımız, restorasyona başlamadan önce neyse, şu anda da aynı şekildedir. Bu durumda ayetlerin mana bütünlüğü açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor, restorasyon öncesinde olduğu gibi şimdi de aynı şekilde duruyor. Fakat kapıyı kapattığınız zaman buradaki ayetlerin Türkçedeki sıralanışı gibi olduğunu görüyoruz fakat bu durum da restorasyondan önce aynıydı, farklı değildi."

Sarı, ayetlerin yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda müzakere edildikten sonra nihai kararın verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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