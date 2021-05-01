Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı

Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, babasının itirazlarına aldırış etmeden evlendiği Serdar Cümbüş ile 1 yıldır devam eden boşanma davasında anlaşmalı olarak evliliğini bitirdi.

Şule Zorlu, 2009 yılında Washington'daki Türk Konsolosluğu'nda Serdar Cümbüş ile dünyaevine girmişti. Düğünleriyle adlarından söz ettiren çiftin 2010 yılında oğulları Ali, 2015'te de Ömer doğmuştu. Evlilikleri kötüye giden çift, yollarını ayırdı.

BABASIYLA İKİ YIL KÜS KALMIŞTI

Sabah'a yer alan habere göre, Holdingdeki hisselerini 2009 başında 40 milyon liraya babasına devrederek Zorlu'dan ayrılan Şule Zorlu, babasının itirazlarına rağmen Cümbüş ile evlenmişti. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da kızı Şule Hanım ile iki yıl konuşmamıştı. İlk torunu dünyaya geldiğinde kızıyla barışan Zorlu'nun, damadına olan küskünlüğü ise ikinci torunu olacağını öğreninceye kadar sürmüştü.