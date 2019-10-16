Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün

Mayıs 2018'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

16.10.2019 10:42
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün

Mayıs 2018'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti telefon kayıtlarının beklenmesi, DNA için bilirkişi ve dudak okuma tespitlerinin yapılması için duruşmayı 16 Ekim tarihine ertelemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et