Sulama kanallarında tehlikeli serinliğe polisten uyarı

Adana'da son iki günde 2 çocuğun boğulduğu sulama kanallarına serinlemek için girenler polisler tarafından uyarıldı.

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Adana'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmazken, bazı çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalına giren çocuklara "Bir ömür varken bir nefeste hayatı kaybetme" sloganıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Her yıl birçok boğulma vakasının meydana geldiği sulama kanalına giren çocuklar, polislerce uyarıldı.

Polisin uyarılarına rağmen çocukların hala sulama kanalına atlamaları ise dikkat çekti. Kanalda yüzen çocuklardan biri boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmuyorum. Havalar çok sıcak. Belediyenin havuzları ücretsiz olsun, oraya gidelim" diyerek cevap verdi.

Boğulmalara karşı alınacak tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıtan polisler çocukları kanaldan çıkarmaya çalışınca, bazı çocuklar koşarak kaçarken, bazıları ise sulama kanalına atlayarak uzaklaştı. Polisler, sudan çıkardıkları çocukları ailelerine götürdü. - ADANA

Kaynak: İHA