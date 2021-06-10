Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Hatay'daki sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Adamın kimliği henüz bilinmezken, polis sulama kanalına düşerek boğulduğunu düşünüyor.
Sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR
Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
BOĞULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı