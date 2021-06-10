Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'daki sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Adamın kimliği henüz bilinmezken, polis sulama kanalına düşerek boğulduğunu düşünüyor.

Sabah saat 06.30 sıralarında Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mahmutlu mevkiinde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda hareketsiz bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen kimliği belirsiz erkek cesedini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

BOĞULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulduğu üzerinde duruyor.

Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 'Evlatlıksın' dedi, hayatı bir anda kabusa döndü
Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi, hayatı bir anda kabusa döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:07:55. #1.14#

title