Sulama kanalında boğuldu
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Sulama kanalında boğuldu

Sulama kanalında boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, serinlemek için DSİ'ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel (18) yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, serinlemek için DSİ'ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel (18) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karaali mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşları Yüksel'in kaybolduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Zeyat Yüksel'in cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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