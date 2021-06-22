Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan8 yaşındaki Berat Coşan Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Göl'ün akıntıya kapılırken, kıyıdaki arkadaşlarına "Beni kurtarın." diye bağırdığı belirtildi.