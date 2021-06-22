Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış
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Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan8 yaşındaki Berat Coşan Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Göl'ün akıntıya kapılırken, kıyıdaki arkadaşlarına "Beni kurtarın." diye bağırdığı belirtildi.

Dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde 8 yaşındaki Berat Coşan Göl, arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına gitti.

"BENİ KURTARIN"

İddiaya göre, sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına "Beni kurtarın" diye bağırarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ 200 METRE İLERİDE BULUNDU

Dalgıç polislerin arama çalışması sonucu gece saatlerinde Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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