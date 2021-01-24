Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonet, sulama kanalına düşmesine 1 metre kala sazlık ve balçığa saplandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 23.00 sıralarında Manavgat'ın Sanayi Mahallesi'nde DSİ sulama kanalı yolunda meydana gelen olayda, Y.Ş. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yöneldi.

ÇELİK HALATLARLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Kenardaki sazlık ve balçığa saplanan kamyonet, su kanalına düşmeye ramak kala durdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su kanalına düşmesine 1 metre kala duran kamyoneti, itfaiye aracına çelik halatla bağlayıp, kurtarma çalışması başlattı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİNDEN GEÇTİ

Ekipler, alkolün etkisiyle kendinden geçen sürücü Y.Ş.'yi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye görevlileri, kamyonetin 1 metre daha aşağı kayması veya devrilmesi durumunda suya düşeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA