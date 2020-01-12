Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı
Haberler » Güncel » Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı - Haber

Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

12.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:28
Sulama kanalına düşen otomobilİN sürücüsü yaralandı

BOLU'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Köprücüler köyünde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Erol yönetimindeki 14 EK 796 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazayı görenler sürücünün yanına gidip, otomobilden çıkmasına yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köroğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Otomobil ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler