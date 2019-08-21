Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Gevrekli mahallesinde bulunan BSA kanalına bir köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi.

21.08.2019 10:08
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı.

Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: Bültenler
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