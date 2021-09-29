Şükrü Özyıldız'ın davasında bilirkişi raporu geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şükrü Özyıldız'ın davasında bilirkişi raporu geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Şükrü Özyıldız'ın davasında bilirkişi raporu geldi

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada bilirkişi raporu geldi.

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada bilirkişi raporu geldi. Raporda, Özyıldız'ın yapım şirketinden 60 bin lira alacağı bulunduğu kaydedildi.

Oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla, 3 yıl önce Endemol Medya Şirketine dava açmıştı. Mahkeme, yapım şirketinin 65 bin lira alacak ile 13 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplamda 78 bin lirayı Özyıldız'a ödemesine karar vermişti. Davayı kazanan Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurarak şirketin kendisine yurt dışı gelirlerinin yüzde 4 ve KDV'sinin kendisine ödenmediğini öne sürdü. Özyıldız'ın alacaklı olup olmadığının tespit edilmesi için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemenin ardından dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, "Davalı Endemol Medya, ödeme yaptığına dair dosyada herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır. Davalı şirketin dava konusu dizinin yurt dışı satış geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı bulunmaktadır. Bu kaydın geliri toplamda 3 milyon 584 bin 592 lira 29 kuruştur. Tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yüzde 4 pay alması gerekmektedir. Oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşürülmesinden sonra Şükrü Özyıldız'a ödenmesi gereken miktar 60 bin 808 lira 69 kuruş olabilir" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, taraf avukatlarının bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla

Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Şevval Şahin Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Gazeteler Stefan Kuntz Ali Palabıyık Arda Kardeşler Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şükrü Özyıldız'ın davasında bilirkişi raporu geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:12:48. #1.12#