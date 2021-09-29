Şükrü Özyıldız'ın davasında bilirkişi raporu geldi

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada bilirkişi raporu geldi. Raporda, Özyıldız'ın yapım şirketinden 60 bin lira alacağı bulunduğu kaydedildi.

Oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla, 3 yıl önce Endemol Medya Şirketine dava açmıştı. Mahkeme, yapım şirketinin 65 bin lira alacak ile 13 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplamda 78 bin lirayı Özyıldız'a ödemesine karar vermişti. Davayı kazanan Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurarak şirketin kendisine yurt dışı gelirlerinin yüzde 4 ve KDV'sinin kendisine ödenmediğini öne sürdü. Özyıldız'ın alacaklı olup olmadığının tespit edilmesi için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemenin ardından dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, "Davalı Endemol Medya, ödeme yaptığına dair dosyada herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır. Davalı şirketin dava konusu dizinin yurt dışı satış geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı bulunmaktadır. Bu kaydın geliri toplamda 3 milyon 584 bin 592 lira 29 kuruştur. Tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yüzde 4 pay alması gerekmektedir. Oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşürülmesinden sonra Şükrü Özyıldız'a ödenmesi gereken miktar 60 bin 808 lira 69 kuruş olabilir" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, taraf avukatlarının bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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