Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü
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Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evine düzenlenen saldırı esnasında ağır yaralanan eşi Martine Moise, tedavi gördüğü ABD'nin Florida eyaletinden ülkesine döndü.

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evine düzenlenen saldırı esnasında ağır yaralanan eşi Martine Moise, tedavi gördüğü ABD'nin Florida eyaletinden ülkesine döndü.

BBC'nin haberinde, Florida'daki tedavisinin ardından dün ülkesine dönen Martine Moise'nin, Port-au-Prince Havaalanı'na geldiğinde kol askısı ve kurşun geçirmez yeleğe olduğu belirtildi.

Etrafı güvenlik görevlileriyle çevrili Martine Moise, havaalanı pistinde geçici Başbakan Claude Joseph ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Haitili bir yetkili, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Martine Moise'nin kocası için gelecek hafta düzenlenecek cenaze törenine hazırlanmak için ülkeye döndüğünü söyledi.

Saldırının ardından Martine Moise, tedavi için Florida'nın Miami kentindeki bir hastaneye kaldırılmış, konu hakkında çok az yorum yapmıştı.

Hastane yatağında, gecenin bir yarısı evlerine giren suikastçıların kocasını kurşunlarla "delip geçtiği" anı anlattığı bir sesli mesaj kaydeden Moise, saldırının çok hızlı gerçekleştiğini ve kocasının "tek bir kelime söyleyemediğini" aktarmış ve Twitter'da "Bu acı asla geçmeyecek." paylaşımında bulunmuştu.

Jovenel Moise'nin suikasta uğraması

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford Lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artmıştı.

Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü
Suikasta uğrayan Haiti Devlet Başkanı Moise'nin saldırıda yaralanan eşi tedavisinin ardından ülkesine döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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