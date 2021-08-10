Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? Suicide Squad 2 çıkış tarihi! Suicide Squad 2 ne zaman sinemalara gelecek?
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Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? Suicide Squad 2 çıkış tarihi! Suicide Squad 2 ne zaman sinemalara gelecek?

Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? Suicide Squad 2 çıkış tarihi! Suicide Squad 2 ne zaman sinemalara gelecek?
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Koronavirüs döneminde sinemaların çekim tarihleri ve vizyona giriş tarihleri ertelendi. Bu filmlerden biri de Suicide Squad 2 olarak karşımıza çıkıyor. Serinin 2. filmi hakkında Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Suicide Squad 2 çıkış tarihi! Suicide Squad 2 ne zaman sinemalara gelecek?

Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. The Suicide Squad: İntihar Timi, DC Comics ekibi Suicide Squad'a dayanan 2021 Amerikan süper kahraman filmidir. Peki, yeni film Suicide Squad 2 ne zaman çıkacak? Suicide Squad 2 çıkış tarihi! Suicide Squad 2 ne zaman sinemalara gelecek?

DC ile Warner Bros iş birliğiyle çıkacak olan Suicide Squad 2, hayranlarına yepyeni bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Serinin bir önceki filminden çok sevdiğimiz Harley Quinn ve çetesi, kısa bir süre sonra beyazperdeye geri dönüyor.

SUICIDE SQUAD 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Suicide Squad: İntihar Timi, Birleşik Krallık'ta 30 Temmuz 2021'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Ağustos'ta sinemalarda yayınlandı ve aynı gün başlayarak bir ay boyunca HBO Max'te yayınlandı.

Filmin, ülkemizdeki vizyon tarihi ise 28 Temmuz olarak belirlendi.

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