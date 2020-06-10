Şuhut'ta trafo hırsızları kıskıvrak yakalandı
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Şuhut'ta trafo hırsızları kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafo hırsızlığı yapmaya çalışan 2 kişi, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şuhut'ta trafo hırsızları kıskıvrak yakalandı
10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:28

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafo hırsızlığı yapmaya çalışan 2 kişi, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayı Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyündeki özel bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde bulunan özel bir mermer ocağında çalışan personeller mermer ocağı çevresindeki trafoların çalındığını görmesi üzerine Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Durumu öğrenen jandarma asayiş ekipleri olay yerine giderek trafo hırsızlığı yapan Nahit Ç. ve İrfan C.'yi kıskıvrak yakaladı. Hırsızların 03 DN 178 plakalı otomobille olaya karıştıkları öğrenildi. Yakalanan trafo hırsızları Nahit Ç. ve İrfan C. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İcikli köyündeki özel bir mermer ocağında şeflik yapan Hüseyin Kaymaz, konu ile ilgili açıklamalarında, "Hırsızlar trafo kablolarımızı çalmaya gelmişler. Olayı arkadaşlar fark ediyor, daha sonra elbirliği ile jandarmaya ihbar ediyor. Olay saat 18.00 civarlarında İcikli köyünde oldu. 2 kişilerdi jandarmaya haber verdik" sözlerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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