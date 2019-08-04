Şuhut'ta trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut-Karaadilli yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki motosiklet, Ali A.'ya ait patpat diye tabir edilen araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA