Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı
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Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı

Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasını sürücüler şans eseri yara almadan atlattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasını sürücüler şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Şuhut ilçe merkezindeki 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Şehir Stadyumu istikametinden bir anda dönmeye çalışan Hüseyin Ç. idaresindeki 03 SH 308 plakalı otomobil ile Altıgöz Köprüsüne doğru seyir halinde bulunan Halil Ü. idaresindeki 03 SF 561 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sadece sürücülerin bulunduğu araçlarda şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber vermesinin ardından olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı
Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı
Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı
Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı - Haberler
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