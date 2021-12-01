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Şuhut'ta kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Güncel

Şuhut'ta kar sevinci Yüksek kesimler beyaza büründü, bekledikleri kar vatandaşları mutlu etti Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan yağış sonucu bazı yüksek kesimler beyaza bürünürken, bekledikleri karı görmek vatandaşları mutlu etti İlçeye bağlı Başören köyü ve...

Şuhut'ta Kar sevinci

Yüksek kesimler beyaza büründü, bekledikleri kar vatandaşları mutlu etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan yağış sonucu bazı yüksek kesimler beyaza bürünürken, bekledikleri karı görmek vatandaşları mutlu etti

İlçeye bağlı Başören köyü ve üst kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, köy ve üst kesimler beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da önemli ölçüde düşerken, yöre halkı sabah kalktığında etrafın beyaza bürünmesini sevinçle karşıladı.

Kar sevincini yaşayan Mustafa Bülbül, konu ile ilgili açıklamalarında, "Köyümüze 2021 yılının ilk karı yağdı, çok sevinçliyiz. Dağlar şimdi bembeyaz oldu. Kuraklık nedeniyle biraz karamsar olmuştuk, ama kar yağdığı için şimdi sevinçliyiz" dedi.

Erdal Şenbaba ise, "Bugün üç gündür lodos vardı ve en sonda yağmur başladı, sabah kalktığımızda bir baktık her taraf bembeyaz. Bu sebeple sevinçliyiz. Kuraklık nedeni ile üzüntülüydük. Bu karda yağınca sular oluşmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Yılın ilk karı 2021 Aralık ayında düştü. Her yer bembeyaz böyle yani" dedi.

Şuhut'ta kar sevinci

Şuhut'ta kar sevinci

Şuhut'ta kar sevinci

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İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Son Dakika Haberleri

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