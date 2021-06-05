Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
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Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi

Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sihirli Annem, Selena, Kaygısızlar ve Çiçek Taksi gibi çok izlenen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Süeda Çil, değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sihirli Annem'de Firuze karakterine hayat veren ve bu rolüyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi.

Ünlü oyuncu Süeda Çil, yıllardır setlerin aranılan oyuncularından biri... Rol aldığı Kaygısızlar, Çiçek Taksi, Selena, Sihirli Annem gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Süeda Çil, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı: "Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Yapımcı ve yönetmenler, beni kilolarıyla barışık tatlı, tombik ev kadını rolleriyle ekranlara taşıdı.

Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olup kolları sıvadım. "Diyet ve sporla 25 kilo veren Çil, 90'lı kilolardan 60'lı rakamlara indi.

Çil, ani bir kararla nasıl kilo verdiğini de anlattı: "Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Konservatuvar yıllarımdan beri al-ver, al-ver ilişkisi sürüyordu kilolarımla aramda. İzleyici de beni hep kilolu bildi. Yapımcı ve yönetmenler de kiloları ile barışık tatlı, tombiş ev kadını rolleri ile ekranlara taşıdı beni. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim. Hatta özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım.

Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım. İşe diyetle başladım, sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim. Her verdiğim 1 kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım, kendime de masaj hediye ettim. ve 25 kilo verdim. Olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir orta yaşlıyım."

Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi
Sueda Çil, uyguladığı diyet ve spor ile 25 kilo verdi

Kaynak: Snob Magazin

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