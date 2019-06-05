Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi

Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle 60'a ulaştığını bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünkü ve bugün hastanede vefat edenlerle birlikte şehit sayımız 60 oldu. Ancak sayının bundan çok daha fazla olduğuna eminiz. Zira, oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve bunun yanı sıra Nil Nehri'ne atılan cesetler olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sudanlı muhalif aktivistler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, çok sayıda göstericinin kayıp olduğunu belirtti.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan güvenlik güçleri, başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, muhalif kaynaklara göre en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Doktorlar Komitesi daha önce yaptığı açıklamada da saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığını, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Kaynak: AA