Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü

Sudan'da çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü
11.08.2020 01:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 02:06

Sudan'da çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.

Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda 3. Sayfa
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Magazin
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Magazin
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı 3. Sayfa
Kazada ölen Minik Ebrar'ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp, kaçtı
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Kaza Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Sudan'da etnik çatışma: 13 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 02:17:30. #1.15#
title