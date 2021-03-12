Suçüstü yakalandı önce 'pişmanım' ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Suçüstü yakalandı önce 'pişmanım' ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi

12.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:16
Suçüstü yakalandı önce 'pişmanım' ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi

Konya'da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan oto hırsızlık faresi lakaplı hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce 'pişmanım' dedi, ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi.

Konya'da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan oto hırsızlık faresi lakaplı hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce 'pişmanım' dedi, ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi.

Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine oto hırsızlık faresi lakaplı M.A.'yı (19) otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı. Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce 'pişmanım' dedi, ardından hastaneden çıkınca 'oto hırsızlık faresi olacağım' dedi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Suçüstü yakalandı önce 'pişmanım' ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Akif Ersoy Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suçüstü yakalandı önce 'pişmanım' ardından 'çıkınca oto faresi olacağım' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:19:45. #1.14#
title