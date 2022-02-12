'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK Valiliği ve Belediyesi tarafından 'sucuk günü' etkinliğinde mangallarda pişirilen sucuklar, ekmek arasında 6 bin kişiye dağıtıldı. Şırnak Valiliği ve Belediyesi hafta sonunda 'Şırnaklı Gençler Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyor' adı altında 'sucuk günü' etkinliği düzenledi. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Ünal, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte 6 bin kişilik sucuk mangallarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Kar üzerinde sucuk ekmek makbuldür ama yaradan bugün güzel bir hava nasip etti. Bunun da elbet güzel biz hazzı var. Bütün yurdumuzda olduğu gibi Şırnak ilimizde de her alanda sayısız yatırımlar hayata geçiyor. Zorlu süreçlerden geldik, geçtik. Huzur ortamını sağladık. Bundan sonra yakaladığımız bu huzur ortamının kalıcı hale gelmesi, yarınlara taşınması için bu yatırımlar devam edecek. Bu yatırımlar devam ederken bugünler, bu tür organizasyonlarda bir soluklanma, gençlerimize çocuklarımıza ortamlar sunma, dinlenmelerini, eğlenmelerini, güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Buradaki ikramlar bahane oluyor. Bir araya gelmemize vesile oluyor. Bu tür günler etkinlikler birlik beraberliğimizin pekişmesini sağlayacaktır" dedi. (DHA)