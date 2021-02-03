'Suçlular', Sundance'dan ödül kazandı
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'Suçlular', Sundance'dan ödül kazandı

03.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:49
'Suçlular', Sundance'dan ödül kazandı

Serhat Karaaslan'ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Suçlular" kısa filmi dünyanın en saygın film festivallerinden biri olan Sundance Film Festivali'nde "Jüri Özel Senaryo Ödülü"ne layık görüldü. İşte detaylar...

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem S¸enocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı "Suçlular", dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 28 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen 2021 Sundance Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan "Suçlular" Sundance Jüri Ödüllerinden Jüri Özel Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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