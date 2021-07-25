Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Suçlu dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Aksiyon ve polisiye türündeki film 2016 yılında vizyona girmiş efsane filmler arasında yerini alıyor. Peki, Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler? Suçlu filmi nerede çekildi?

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirilemeyen tehlikeli bir adamın zihnine aktarılmasıyla başlayan yapım heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler? Suçlu filmi nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde…

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirelemeyen tehlikeli bir adamın zihninine aktarılır. Fakat zihnine aktarılan adamın duyguları kötü adamın fikirlerini değiştirmeye başlar. Yönetmenliğini Ariel Vromen'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Alice Eve yer alıyor.

1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds

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