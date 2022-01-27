Sübvansiyon ne demek? TDK'ya göre Sübvansiyon nedir, ne demek? Sübvansiyon ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Sübvansiyon ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Sübvansiyon nedir, Sübvansiyon ne demektir? Sübvansiyon cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE SÜBVANSİYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen Sübvansiyon kelimesi "Destekleme" anlamına gelmektedir.

Tdk sübvansiyon anlamı : Destekleme

SÜBVANSİYON NEDİR?

Sübvansiyon ya da destekleme, devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder.

Sözcük Türkçeye Fransızcadan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'te destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Devlet, çeşitli sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek üzere sübvansiyon verebilir. Örneğin; geniş halk kitlelerinin tükettiği bir malın fiyatını düşük tutarak aradaki farkı bütçe gelirinden karşılayabilir. Buradaki amaç tüketicinin korunmasıdır. Tersine, üreticiyi korumak amacıyla da üreticiye, piyasa fiyatına ek bir ödemede bulunabilir. Bunun gibi, ihracatı özendirmek üzere, ihracatçıya ülkeye kazandırdığı döviz başına belirli bir sübvansiyon ödeyebilir. Sübvansiyon, dolaysız veya dolaylı yollarla yapılabilir. Örneğin; birim üretim başına para olarak verilen sübvansiyonlar birinci gruba girer. Oysa üretici veya ihracatçıya düşük faizli kredi verilmesi, vergide indirim, malın girdilerinin ucuz fiyatlardan sağlanması gibi uygulamalar da ikinci gruba örnektir.

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