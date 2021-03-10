Şubatta en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinlendi

Müzik platformu fizy'de şubat ayında, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.

Müzik platformu fizy'de şubat ayında, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Platformda geçen ay en fazla İkilem'in 'Bir Sebebi Var' isimli parçası dinlenirken Cem Adrian ve Mark Eliyahu'nun düeti 'Kül'ü en fazla paylaşılan şarkı oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de şubat ayının en çok dinlenen isimleri belli oldu. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya'nın yanı sıra her yaştan dinleyici kitlesine sahip Tarkan ve Serdar Ortaç, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses ve Gazapizm de en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.

Şubat ayında en fazla Derya Bedavacı'nın 'Affet' isimli parçası beğenilirken, Cem Adrian ve Mark Eliyahu'nun son zamanların en ilgi gören düeti 'Kül' de en fazla paylaşılan parça oldu. Kullanıcılar en fazla İkilem'in 'Bir Sebebi Var' parçasını dinlerken, en çok aratılan isim de Ahmet Kaya oldu.

DİNLEYİCİLER POP MÜZİKTEN VAZGEÇMEDİ

Şubat ayında yine en fazla pop türü parçalar dinledi. Popu rap ve 'oldies' kategorileri takip etti. Editörlerin oluşturduğu listeler arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı:

'En Yeniler (Yerli)', 'En Yeniler (Yabancı)', 'Günün Listesi', '90'lar Türkçe Pop', 'fizy pop', 'fizy rap', '2000'ler Türkçe Rock', 'Koş fizy Koş', '#EvdeHayatVar pop', 'Tatlı Romantik'.

İSTANBUL İLK SIRADA

Şubat ayında fizy'i en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken onu Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri, Samsun takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Garip