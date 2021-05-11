Subaru'nun elektrikli SUV'unun adı konuldu: Solterra
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Subaru'nun elektrikli SUV'unun adı konuldu: Solterra

Subaru'nun elektrikli SUV'unun adı konuldu: Solterra
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Subaru’nun 2022’de satışa sunmayı planladığı tam elektrikli ilk SUV modelinin ismi Solterra olarak açıklandı.

CARMEDYA.COM – Subaru'nun 2022'de satışa sunmayı planladığı tam elektrikli ilk SUV modelinin ismi Solterra olarak açıklandı.

Solterra, Toyota ile ortaklaşa geliştirilen Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru modeli…

e-Subaru Global platformu, bir aracın önü, merkezi ve arkası gibi birden çok modülünü ve komponentini birleştirerek, çeşitli araç türlerinin verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlıyor. İki şirket, tecrübe ve bilgi birikimlerini tamamen yeni bir platform oluşturmak için bir araya getirirken, Subaru, her zaman peşinde olduğu üstün pasif güvenlik ve araç stabilitesini de bu özel BEV (Batarya Beslemeli Elektrikli Araç) platformunda hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sadece platform değil, Solterra da Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirildi ve bu kapsamlı iş birliği çerçevesi, ürün planlaması, tasarım ve performans değerlendirmelerini de içeriyor. Bu geliştirme kapsamında, iki şirket, Subaru'nun uzun yıllara dayanan dört tekerlekten çekiş (AWD) teknolojisi ile Toyota'nın olağanüstü araç elektrifikasyon teknolojisinden kaynaklanan güçlerini, yalnızca tam elektrikli bir aracın sunabileceği özelliklere sahip yeni bir SUV oluşturmak amacıyla birleştirdi.

Solterra adı, Güneş ve Dünya anlamına gelen Latince kelimeler olan Sol ve Terra sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşuyor.

Solterra, markanın Ascent, Outback, Forester ve XV'den oluşan SUV model gamına katılacak ve 2022'nin ortasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacak.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Tarkan Beren Saat Burcu Biricik
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Subaru'nun elektrikli SUV'unun adı konuldu: Solterra - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:16:32. #1.15#

title