Su Sporları Festivali nefesleri kesti
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Su Sporları Festivali nefesleri kesti

Su Sporları Festivali nefesleri kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Su Sporları Festivali nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Su Sporları Festivali nefesleri kesti. Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, güzel havanın tadını çıkarırken birbirinden güzel şovları izleme fırsatı buldu.

Festival kapsamında yelken, kürek, rüzgar sörfü, dragon boat ve tüplü dalış branşları ve flyboard gösterileri yapıldı. Daha önce sosyal medya üzerinden düzenlenen çekilişi kazanan kişilerden 3'üne flyboard denemesi yaptırıldı. Organizasyona katılan tüm sporculara ise çanta, anı madalyası, tişört, boyunluk, şapka, bone ve havlu hediye edildi. Sekapark Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, büyükşehir bürokratları, spor okulları öğrencileri ve aileleri ile binlerce vatandaş katıldı.

"Kurallara uyarak gönlünüzce eğlenin"

Covid-19 salgınıyla mücadelenin sürdüğüne dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurallara uyulması takdirde herkesin eğlenebileceğini kaydetti. Büyükakın, "Burada gönlümüzce eğlenelim ve stresimizi atalım. Tam spor yapılacak bir hava var. Pandemi bize bu tür açık mekanların, şehirlerin ihtiyacı olan mekanlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu mekanlar bize yaşam veren mekanlarmış. Buralarda gelin, mesafe kurallarına uyarak gönlünüzce stresinizi atın. Bizim varlık sebebimiz, sizin mutluluğunuz, evlatlarımızın mutluluğu. Mutlu olmanız için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcularla plaj voleybolu ve futbolu oynadı.

Başkan Büyükakın daha sonra kano takımıyla birlikte kürek çekerken, büyükşehir belediyesi bandosu da kano üzerinde konser verdi. İlgi çeken konser sahildeki vatandaşlar tarafından da takip edildi. - KOCAELİ

Su Sporları Festivali nefesleri kesti
Su Sporları Festivali nefesleri kesti
Su Sporları Festivali nefesleri kesti
Su Sporları Festivali nefesleri kesti
Su Sporları Festivali nefesleri kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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