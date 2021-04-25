Su kanalına düşen imam boğularak can verdi
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Su kanalına düşen imam boğularak can verdi

Su kanalına düşen imam boğularak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da arı kovanlarını kontrol ederken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'da arı kovanlarını kontrol ederken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Karamankaşı Mahallesinde meydana geldi. 50 yaşındaki imam Ali Yapıcı, DSİ'ye ait sulama kanalının yanına kurduğu arı kovanları kontrol etmeye geldi. Kovanlarla ilgilenen Yapıcı, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Ali Yapıcı'dan bir süre haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 50 yaşındaki imamın cesedini evinin 1 km uzaklıktaki DSİ'ye ait sulama kanalında buldu.

Yapıcı'nın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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