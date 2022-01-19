Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü - Haberler
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Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Aydın - Haberler | Güncel

MUŞ'ta etkili olan soğuklar nedeniyle akan suların donduğu içme suyu deposu 'buz kulesine' dönüştü.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta etkili olan soğuklar nedeniyle akan suların donduğu içme suyu depo Su'buz kulesine' dönüştü.

Muş'ta hava sıcaklıgının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi sebebiyle merkez Sunay Mahallesi'ndeki içme suyu deposundan akan sular buz tuttu. Oluşan buz sarkıtları sonrası su deposu 'buz kulesine' benzedi. Dev buz sarkıtlarının oluştuğunu gören vatandaşlar, buz tutan deponun fotoğrafını çekti, selfie yaptı. Havaların ciddi oranda soğuduğunu belirten vatandaşlardan Murat Yavuz, "Mahallemizdeki içme suyu kulesindeki suların taşması sonucu oluşan buz sarkıtları güzel bir görüntü oluşturdu. Kuleyi görenler, dakikalarca buz sarkıtlarını izleyerek fotoğraf çekiyorlar" dedi.


Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Su deposu, 'buz kulesi'ne döndü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Aydın - Son Dakika Haberleri

Muş, su, Güncel, Haber

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