Son dakika haberi! Su borusu patladı, buzlanan yol kazaya neden oldu

TOKAT (İHA) - Tokat'ta patlayan borudan sızan su buzlanmaya neden oldu, buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada ise 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Yeniyurt Mahallesi Çeçenistan caddesinde su borusunun patlaması sonucu yola akan su buzlanmaya neden oldu. Ebru A. idaresindeki BMW marka 60 KT 603 plakalı otomobil buzlanan yolda kayarak park halindeki çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Geçte olsa buzlanan yolda trafik ekipleri tarafından önlem alındı.

(Nurhan İçmez/ İHA)