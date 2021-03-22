Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar

22.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:52
Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde, müzisyenler ve çocukların "su borusu, bidon ve damacanayı" enstrüman olarak kullanarak seslendirdikleri şarkının klibi ilgi gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, müzisyenler ve çocukların "su borusu, bidon ve damacanayı" enstrüman olarak kullanarak seslendirdikleri şarkının klibi ilgi gördü.

Dünya Su Günü'yle ilgili daha önce bestelenen bir şarkının, su tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla farklı malzemeler kullanılarak seslendirildiği klibin çekimleri, Kocadere Göleti, Kadıköy Barajı, su terfi tesisleri ve su parkında yapıldı.

Keşan Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınlanan klip ilgi çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, uyarıların daha anlamlı olması için şarkıyı çocukların söylediğini belirterek, "Gelecek nesilleri unutmadan, bilinçli ve duyarlı olarak suyu tasarruflu kullanalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su borusu, bidon ve damacanayı enstrüman yaparak Dünya Su Günü'ne özel klip hazırladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:53:38. #1.14#
title