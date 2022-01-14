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Su altında kalan narenciye bahçeleri havadan görüntülendi

Su altında kalan narenciye bahçeleri havadan görüntülendi
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da, Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.

Aşırı yağış nedeniyle dün Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.

Taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar su altında kaldı.

Suyun yükselmesiyle göle dönüşen narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek ön inceleme yaptı. Ekipler, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışması yürütecek.

"Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile bölgede inceleme yaptıklarını ve üreticilerle görüştüklerini söyledi.

Son bir haftada bölgenin önemli ölçüde yağış aldığını ve Köyceğiz Gölü'nün taştığını hatırlatan Saylak, "Ekiplerimiz üreticilerle birebir görüşerek alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Bahçeleri hasar gören üreticiler çifti takip formunu dolduruyor ve biz de yakından takip ediyoruz." dedi.

Saylak, yağışlarla bazı tarımsal alanlarda ve seralarda da hasar meydana geldiğini anlatarak, ilerleyen günlerde bu çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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