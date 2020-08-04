Su alan teknedeki 7 kişi kurtarıldı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde su alan teknede bulunan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde su alan teknede bulunan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmenağız plajı mevkisinde bulanan bir teknenin su aldığı ve içinde bulunan 7 kişinin karadan ulaşım olmayan bir koyda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede N.A'ya ait teknenin yarı batık vaziyette olduğu ve çevresinde 7 kişinin bulunduğunun belirlemesinin ardından kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan sağlık durumunun iyi olduğunu belirlenmesinin ardından 7 kişi, Zonguldak limanına getirildi.

Kaynak: AA