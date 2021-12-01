Su alan gemiden personel tahliye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su alan gemiden personel tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su alan gemiden personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde su almaya başlayan gemideki 21 personel tahliye edildi.

YALOVA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde su almaya başlayan gemideki 21 personel tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altınova Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan Hatsan Tersanesi'nde bağlı bulunan "Ahmet Önel" adlı geminin su almaya başladığı ve batma tehlikesi olduğu bildirilmesi üzerine Bakanlığımızca gerekli koordinasyon sağlanmış, 21 personelin tahliyesi sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır" denildi. - YALOVA

Su alan gemiden personel tahliye edildi

Su alan gemiden personel tahliye edildi

Su alan gemiden personel tahliye edildi

Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar! Feribotta korku dolu anlar kamerada

Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar! Feribotta korku dolu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title