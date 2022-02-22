Street Fighter 5 sistem gereksinimleri! Street Fighter 5 kaç GB?
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Capcom, yeni Street Fighter oyunun duyurmasının ardından Street Fighter 5'in sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Sevilen dövüş oyunu Street Fighter 5'in sistem gereksinimleri neler? Street Fighter 5 kaç GB? Street Fighter 5 kaç TL?
Capcom'un geliştirip yayınladığı Street Fighter 5, 2016 yılında PC için çıkış yaptı. 2D dövüş oyunu olan Street Fighter serisinin beşinci oyunu Street Fighter 5'in sistem gereksinimleri neler? Street Fighter 5 kaç GB? Street Fighter 5 kaç TL? İşte detaylar…
Street Fighter 5'te kıyasıya mücadelenin tadını çıkarın! Her biri kişisel hayat hikâyesine ve benzersiz eğitim görevlerine sahip 16 ikonik karakter arasından seçim yapabilir ve sonrasında çeşitli karşılaşma seçenekleriyle arkadaşlarınıza karşı çevrimiçi ya da çevrimdışı mücadele edebilirsiniz.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 480 veya GTX 570, GTX 670
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690K @3.50GHz veya AMD FX-9370
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- DirectX: Sürüm 11
Street Fighter 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş alan gerekmektedir.
- Street Fighter 5 – 59,99 TL
- Street Fighter V : Champion Edition – 238,01 TL