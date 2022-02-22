Street Fighter 5 sistem gereksinimleri! Street Fighter 5 kaç GB?

Capcom'un geliştirip yayınladığı Street Fighter 5, 2016 yılında PC için çıkış yaptı. 2D dövüş oyunu olan Street Fighter serisinin beşinci oyunu Street Fighter 5'in sistem gereksinimleri neler? Street Fighter 5 kaç GB? Street Fighter 5 kaç TL? İşte detaylar…

STREET FIGHTER 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Street Fighter 5'te kıyasıya mücadelenin tadını çıkarın! Her biri kişisel hayat hikâyesine ve benzersiz eğitim görevlerine sahip 16 ikonik karakter arasından seçim yapabilir ve sonrasında çeşitli karşılaşma seçenekleriyle arkadaşlarınıza karşı çevrimiçi ya da çevrimdışı mücadele edebilirsiniz.

Street Fighter 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 480 veya GTX 570, GTX 670

DirectX: Sürüm 11

Street Fighte 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10

İşlemci: Intel Core i5-4690K @3.50GHz veya AMD FX-9370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

DirectX: Sürüm 11

Street Fighte 5 kaç GB?

Street Fighter 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş alan gerekmektedir.

Street Fighte 5 kaç TL?