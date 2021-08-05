Street Fighter 5'in yeni karakteri 'Luke' bir fragman eşliğinde duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Street Fighter 5'in yeni karakteri 'Luke' bir fragman eşliğinde duyuruldu!

Street Fighter 5'in yeni karakteri 'Luke' bir fragman eşliğinde duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Capcom tarafından yayınlanan yeni bir fragman, Street Fighter 5'e gelen son DLC karakteri kickboksçu Luke'u ortaya çıkardı.

Capcom tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen dövüş oyunu serisinin son oyunu Street Fighter V, yeni DLC karakteri kickboksçu Luke'u yeni bir fragmanla tanıttı.

Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana Capcom düzenli olarak ek içerikler eklemeye devam ediyor. Capcom'un uzun vadede desteklediği Street Fighter 5, oyuncular tarafından oldukça rağbet gören bir dövüş oyunu. Uzun bir süredir geliştirilmekte olan Tekken X Street Fighter bazı söylentilere göre iptal edildi. Ancak, bunlar şu an için sadece söylentiden ibaret, oyunun gelecekte yüksek talebin ardından çıkış yapacağı öngörülebilir.

LUKE, SEASON PASS 5'İN SON KARAKTERİ OLDU

Street Fighter resmi YouTube kanalından yayınlanan bir fragmanda Capcom, Street Fighter 5 kadrosuna katılan yepyeni oynanabilir bir karakter ortaya çıkardı. Luke, Season Pass 5'in son karakteri olarak ilk kez sahneye çıkıyor. Daha önce hiç görülmemiş bir dövüşçü ve alışmamış bir kickboks yeteneğine sahip.

Video açıklamasında Luke DLC'sinin oyuna Kasım ayında dahil edileceği belirtiliyor.

Luke, Street Fighter 5'in son DLC karakteri olarak oyunda yer alacak. Season Pass 5 bu son içerik güncellemesiyle tamamlayacak Capcom, oynanabilir dövüşçü sayısını 46'ya çıkardı. Street Fighter 5'in gelecekte daha fazla içerik içerik güncellemesi alıp almayacağı ise henüz belli değil.

STREET FIGHTER 6 YAKIN BİR TARİHTE ÇIKIŞ YAPABİLİR

Capcom, 2020'nin sonlarına doğru büyük bir veri ihlali yaşarken ortaya çıkan sızıntılar, Street Fighter 6'nın diğer duyurulmamış oyunlarla birlikte geliştirildiği yönündeydi. Sızdırılan bu bilgilere göre Street Fighter 6, eski nesil konsolların yanı sıra yeni nesil konsollarda da bulunacak. Bu da oyunun nispeten yakın bir gelecekte çıkacağını işaret ediyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Yusuf Güney İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Street Fighter 5'in yeni karakteri 'Luke' bir fragman eşliğinde duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:26:33. #1.14#

title