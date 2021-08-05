Street Fighter 5'in yeni karakteri 'Luke' bir fragman eşliğinde duyuruldu!

Capcom tarafından yayınlanan yeni bir fragman, Street Fighter 5'e gelen son DLC karakteri kickboksçu Luke'u ortaya çıkardı.

Capcom tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen dövüş oyunu serisinin son oyunu Street Fighter V, yeni DLC karakteri kickboksçu Luke'u yeni bir fragmanla tanıttı.

Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana Capcom düzenli olarak ek içerikler eklemeye devam ediyor. Capcom'un uzun vadede desteklediği Street Fighter 5, oyuncular tarafından oldukça rağbet gören bir dövüş oyunu. Uzun bir süredir geliştirilmekte olan Tekken X Street Fighter bazı söylentilere göre iptal edildi. Ancak, bunlar şu an için sadece söylentiden ibaret, oyunun gelecekte yüksek talebin ardından çıkış yapacağı öngörülebilir.

LUKE, SEASON PASS 5'İN SON KARAKTERİ OLDU

Street Fighter resmi YouTube kanalından yayınlanan bir fragmanda Capcom, Street Fighter 5 kadrosuna katılan yepyeni oynanabilir bir karakter ortaya çıkardı. Luke, Season Pass 5'in son karakteri olarak ilk kez sahneye çıkıyor. Daha önce hiç görülmemiş bir dövüşçü ve alışmamış bir kickboks yeteneğine sahip.

Video açıklamasında Luke DLC'sinin oyuna Kasım ayında dahil edileceği belirtiliyor.

Luke, Street Fighter 5'in son DLC karakteri olarak oyunda yer alacak. Season Pass 5 bu son içerik güncellemesiyle tamamlayacak Capcom, oynanabilir dövüşçü sayısını 46'ya çıkardı. Street Fighter 5'in gelecekte daha fazla içerik içerik güncellemesi alıp almayacağı ise henüz belli değil.

STREET FIGHTER 6 YAKIN BİR TARİHTE ÇIKIŞ YAPABİLİR

Capcom, 2020'nin sonlarına doğru büyük bir veri ihlali yaşarken ortaya çıkan sızıntılar, Street Fighter 6'nın diğer duyurulmamış oyunlarla birlikte geliştirildiği yönündeydi. Sızdırılan bu bilgilere göre Street Fighter 6, eski nesil konsolların yanı sıra yeni nesil konsollarda da bulunacak. Bu da oyunun nispeten yakın bir gelecekte çıkacağını işaret ediyor.